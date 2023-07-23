ما حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟.. الإفتاء توضح

تلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤلا يقول «ما حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟».

وحول حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء، أكد الورداني، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، بأن قراءة القرآن الكريم عبر الموبايل لا يُشترط فيها الوضوء.

ما حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟

وبخصوص الإجابة عن سؤال ما حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أن قراءة القرآن بغير وضوء جائزة شرعا، حيث يجوز للمسلم أن يردد القرآن الكريم سواء في الشارع أو غيره، خاصة وأن النبي الكريم كان يقرأ القرآن في جميع الأحوال، إلا إذا كان على جنابة، فلا يستطيع لمس المصحف حتى يتطهر.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق،ـ أن الإمساك بالهاتف المحمول لقراءة القرآن منه جائز، وإن كان العبد على غير وضوء، ولكن المصحف الحقيقي لا يجوز للعبد أن يمسه إن كان على غير وضوء.