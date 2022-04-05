هل الصيام بدون نية مقبول؟.. دار الإفتاء تجيب عن سؤال يحير الكثيرين

يحرص الكثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض على اغتنام فضل الصوم، والاجتهاد في العبادات في شهر رمضان الكريم، فهو خير شهور العام، ولذا تزداد الأسئلة في هذه الأيام عن مبطلات الصيام خشية أن يفوتهم ثواب الصيام، ولعل أبرز الأسئلة: هل الصيام بدون نية مقبول؟، فالبعض يحرص على أن ينوي الصيام، والبعض الآخر يفوته الأمر.

هل الصيام بدون نية مقبول

وسبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إجابة هل الصيام بدون نية مقبول، موضحة أن الصيام بدون تبييت النية ليلا غير صحيح، وأشارت الدار إلى السنة النبوية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ» رواه البيهقي.

وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال هل الصيام بدون نية مقبول، أن الصيام نوعان، صيام فرض، كصيام شهر رمضان أو النذر وغيره، وصيام سنة، كصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وغيره، في صيام الفروض، وعلى المرء أن يبيت النية من الليل قبل بدء الصيام، وهذا كي يتم تمييز مراتب العبادات عن بعضها، مشيرة إلى ما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين» (2/ 350): «ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها» اهـ.

شروط نية صيام السنة

أما عن الصيام غير المفروض، فتكون إجابة سؤال هل الصيام بدون نية مقبول، هي أن لها شروطا وهي التي أوضحتها دار الإفتاء، قائلة: «في حال صيام أيام ليست فرضا وإنما هي سنة، في هذه الحالة لا تكون نية الصيام واجبة على العبد ليلا وقبل بدء فترة الصيام، إنما يمكنه أن ينوي الصيام أثناء النهار ولكن بشرط ان ينوي الصيام قبل أن أذان الظهر، فإذا أذن الظهر ولم ينو العبد الصيام بعد، في هذه الحالة يكون صيامه غير صحيح».