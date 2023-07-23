«السياحة والآثار»: نتوقع زيارة 15 مليون سائح لمصر هذا العام

استعرض موقع «travel off path» العالمي، في تقرير، 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية على رأسها الأمان والتحول الرقمي وانخفاض تكلفة الحياة، ما جعلها مكانا جذب للسياح.

وعلق على التقرير أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، قائلا إن هذا التقرير يرجع للمجهود الكبير للعاملين بوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.

توقعات عدد زوار مصر هذا العام

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية الحياة، إنهم في الوزارة يتوقعون زيارة 15 مليون سائح خلال العام، إذا استمرت المعدلات بنفس الطريقة إن لم يكن أكثر، وأن أكثر رقم جاء في مصر كان عام 2010 وكان 14 مليون سائح.

محاور وزارة السياحة والآثار

وأضاف «يوسف» أن استراتيجية الوزارة يوجد بها 3 محاور رئيسية لكي يصلوا لـ30 مليون سائح، متوسط المليون سائح مليار دولار، إذ أن السياحة قيمة كبيرة وعملة صعبة وتأتي نتائجها سريعًا.