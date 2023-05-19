وزارة السياحة: ضوابط احترازية للتعامل مع موردي المواد الغذائية للفنادق

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه في سبيل الارتقاء بالخدمات الفندقية والسياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية، وفي ضوء ما تم رصده من سلبيات خلال مرور لجان وزارة السياحة والآثار للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، فقد تم وضع العديد من الضوابط الإحترازية الواجب مراعاتها عند التعامل مع موردي المنتجات الغذائية السابق تجهيزها.

آلية التعامل مع موردي المخابز والحلويات

وقال محمد عامر، مساعد وزير السياحة والآثار، لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية،إن الوزارة وضعت العديد من الضوابط حول آلية التعامل مع موردي المنتجات الغذائية السابق تجهيزها كالمخبوزات بأنواعها ومنتجات الحلواني بأنواعها وغيرها،لافتا إلى أن تلك الضوابط تشمل ما يلي:

1- يجب اقتصار التعامل مع الأماكن ذات السمعة الطيبة والمرخصة والخاضعة لاشراف الجهات الرقابية المختصة.

2- ضرورة أن تكون المنتجات الموردة مغلفة ومطبوع علىها تاريخي الانتاج والانتهاء.

3- ضرورة أن يقوم المختصين بالفنادق بفحص المنتجات الموردة جيدا قبل الاستلام واستبعاد التالف منها.

4- يجب أن يكون هناك تعاقد مبرم بين الفندق الأماكن المتعامل معها، على أن يتضمن شروط جزائية تحافظ على حقوق الفندق في حالة عدم سلامة المنتجات الموردة.

ثبوت عدم سلامة المنتجات الموردة تقع على الفندق

وأشار عامر خلال الخطاب الذي تم إرساله إلي غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية،إن المسئولية القانونية الناشئة عن حدوث مشكلات- لا قدر الله- لأي من النزلاء تنجم عن ثبوت عدم سلامة المنتجات الموردة تقع على الفندق أمام الوزارة .

وطالب عامر خلال الخطاب بضرورة تعميم منشور على المنشآت الفندقية فئة (3 نجوم والنجمتين، والنجمة) يتضمن الضوابط الاحترازية الواجب مراعاتها عند التعامل مع الأماكن الخاصة بتوريد المنتجات السابق تجهيزها.