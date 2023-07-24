عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن صحة هدف حسين الشحات في شباك بيراميدز

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل، بشأن صحة هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في مباراة بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن صحة هدف حسين الشحات في شباك بيراميدز

وقال الخبير التحكيمي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، قرار محمود ناجي حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، بإلغاء هدف حسين الشحات قرار سليم، لأن ما حدث من جانب لاعب النادي الأهلي مخالف للقانون، وبالتالي فإن قرار حكم اللقاء صحيح، بالإضافة إلى صحة ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز.

وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على نظيره النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقميت أمس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 28 ببطولة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية بيراميدز، محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وتابع، محمود ناجي أدار المباراة بشكل جيد للغاية في مباراة الأهلي أمام بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن طرد أحمد توفيق في المباراة اليوم قرار سليم بكل تأكيد.

بيراميدز يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة في الدوري