مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وقوع، حادث دهس قطار روسي «نجع حمادي- القاهرة»، عامل في العقد الثاني من العمر، ما أدى إلى مصرعه ووفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

مصرع عامل في العقد الثاني من العمر

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بمصرع عامل في العقد الثاني من العمر.

مر بمكان غير مخصص لعبور المشاة

بالفحص، تبين مصرع «مؤمن. ا. خ. ا»، البالغ من العمر 18 عامًا، عامل يقيم في ناحية خارفة التابعة لمركز المنشاة، حيث كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وأفاد والده ويبلغ من العمر 50 عامًا، بمضمون ما تقدم، ونفى وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات.