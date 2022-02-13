إحالة 8 متهمين في حادث قطار سوهاج للجنايات.. تسببوا في مصرع وإصابة 248

أسدلت نيابه سوهاج ستارة الختام على القضيه رقم 1155المعروفه اعلاميا بقضيه قطار سوهاج ،والتى شغلت الرأى العام وراح ضحيتها 21شخص واصابه 227أخريين عقب تصادم قطار رقم157المميز بالقطار2011المكيف بمركز طهطا بمحافظة سوهاج .حيث أصدرت نيابه شمال سوهاج الكلية قرار الإحاله بالقضية رقم 1155 للمتهمين ال8 بالقضية.

وأحيل 8 متهمين في القضية وهم: (ا.ص) مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011 و(ج.م) قائد القطار الإسباني رقم 2011 و(م.ع) " مساعد قائد القطار المميز رقم 157، و(ع.ع) " قائد القطار المميز وقم 157 و (م.خ) مشرف القطار المميز رقم 157 و(ا.ص) مساعد مشرف القطار المميز وقم 157" و(س.ج) مراقب حركة بالدائرة المركزية و(ك.ي) مراقب فنى بالمراقبه المركزيةنص قرار الإحاله للمتهميينوتضمن نص القرار (أنهم تسببوا خطأ في وفاه 21 شخصا وإصابة عدد مائتين وسبعة وعشرين شخصا (227)وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحترازهم وعدم مراعاه القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم ، وذلك على النحو الوارد بوصف الإتهام السابق وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما الأول والثاني بعاهة مستديمة مستحيل شفائها وهي ( بتر بالطرف السفلي الأيمن وكسر مضاعف بالساق اليسرى والساعد الأسر ومشطية الإبهام الأيسر للمجني عليه الأول وتقدر بحوالي خمـسة وسـتون بالمئة . وبتر بالقدم اليسرى وكسور مضاعفة بالطرفين السفليين للمجني عليه الثاني وتقدر بحوالي خمسة وثلاثون بالمائة.

الخسائر البشرية والمادية للواقعه

كما انهم تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلاهم بواجباتها وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصا وإصابة ماتين وسبعة وعشرون آخرين وضررا ماليا قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة واثنين وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا وأهملوا في استخدام مال من الأموال العامة المعهود بها إليهم ، مما نتج عنه إصطدام القطار الإسباني رقم ٢٠١١ بالقطار المميز رقم 157

تعاطى المتهمين مخدر الحشيش والترمادول

كما تبين إحراز المتهمين مخدرين ( حشيش ، ترامادول ) مما تسبب بإخلاهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم ، حيث خالف المتهم الأول أوامر تشغيله كمساعد القائد القطار الإسباني رقم ٢٠١١ والمنوط له الانتباه لخط المسير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة والمتهم الثانى لم يقم بتشغيل جهاز التحكم الالى المزود به القطار لايقافه اليا بعد تسلمه قيادة القطر من مدينة الاقصر كما انه لم يقم بالرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية ، والمتهمون من الثالث حتى السادس لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار رقم 157 فور حدوث العارض الذي استغرق مدة زمنية جاوزت العشر دقائق وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم ، فضلا عن تعاطي المتهم الثالث مخدرى الترامادول والحشيش .كما تراخي المتهمان السابع والثامن في إخطار المتهم الثاني لاسلكيا بتوقف القطار المميز رقم 157 على خط مسيره ، وحال إتصال السابع لاسلكيا قام بالنداء خطأ على قطار آخر ، والثامن لم يتابع القطارات ومنهم القطارين محل التصادم ولم يجر ثمة إتصال بالقطارين مما نتج عنه الحادث تزوير سائقى القطار بداية الكارثة والمتهمان الأول والثاني : إشتركا بطريق الإتفاق سويا وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية ( محمد علي سليم) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو النموذج 67 حركة وذلك بأن إنتحل المتهم الأول صفة المتهم الثاني وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الأسباني رقم 2011 ووقع على ذلك المحرر بتوقيع زور . ولم يتم تشغيل جهاز القيادة الالى للقطار حال إستلام الثاني للقطار كقائد له من محطة قطار الأقصر وقيام الأول بقيادته حتى وقوع الحادث ، فأفقداه منفعه وهي إيقاف القطار آليا حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات ، مما أدى إلى إصطدامه بمؤخرة القطار المميز رقم 157 حال وجود عارض به علی خط السكة الحديد ، فترتب على ذلك تعرض حياة مستقليهما للخطر ، ونتج عن ذلك وفاة واحد وعشرين شخصا وإصابة مشين وسبعة وعشرين آخرين ، وإلحاق تلقيات بالقطارين وخطوط السكك الحديدية ، وتعطيل حركة القطارات على ذلك الخط)

أحداث الواقعه تعود إلى مارس2021

تعود أحداث الوقعة إلى صباح يوم الجمعه 26مارس 2021 حيث تصادم القطار الإسباني رقم ٢٠١١ بمؤخرة القطار المميز رقم157 بقريةالصوامعه بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وقد نتج عن الحادث وفاه 21 شخص وإصابة 227 أخريين والكثير من الخسائر المادية بهيئة السكك الحديدية, وقد تحرر للواقعه قضية رقم 1155 لسنه 2021 ادارى مركز طهطا .