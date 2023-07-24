عاجل .. تفاصيل صلح نجمي الأهلي وبيراميدز.. ماذا قال حسين الشحات لمحمد الشيبي؟

يكشف موقع الوطن سبورت، تفاصيل اعتذار حسين الشحات لمحمد الشيبي، عقب المشادة التي وقعت بين اللاعبان، بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، بفوز أصحاب الأرض بثلاثية عن طريق محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه، فخري لاكاي ومصطفى فتحي، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد الدفاع الجوي.

حسين الشحات يعتذر لـ محمد الشيبي: متزعلش

وتوجه حسين الشحات برفقة شقيقه وفي وجود هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، للاعتذار إلى الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، بعد اشتباكه معه عقب نهاية مواجهة الفريقين مساء أمس الأحد.

وقال حسين الشحات لمحمد الشيبي داخل غرف الملابس: "متزعلش حصل خير"، وتقبل لاعب بيراميدز اعتذار جناح الأهلي، بعد عتاب بسيط بين الطرفين.

الشحات يشتبك مع الشيبي بعد لقاء الأهلي وبيراميدز

وكانت مشادة قوية قد وقعت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، حيث توجه لاعب الأهلي لمعاتبة ظهير بيراميدز واشتبك معه، ليتدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء وفض الاشتباك.

وكان فريق بيراميدز قد نجح في إسقاط النادي الأهلي بفخ الهزيمة، لأول مرة هذا الموسم في الدوري المصري، بثلاث أهداف دون رد.