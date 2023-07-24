انتخابات إسبانيا: اليمين يتصدر النتائج دون أغلبية كافية

أظهرت النتائج شبه النهائية في انتخابات إسبانيا فوز اليمين الإسباني بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وعلى الرغم من تفوقه على الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، وذلك بحسب قناة يورونيوز.

تقليص مكاسب المعارضة في انتخابات إسبانيا

واضاف تقرير يورونيوز أنه على الجانب الآخر نجح سانشيز في تقليص مكاسب المعارضة اليمينية في انتخابات إسبانيا ، ما منحه فرصة للبقاء في السلطة بفضل تكتيكات التحالف السياسي.

وحصد الحزب الشعبي 136 مقعدًا، متفوقًا بـ47 مقعدًا عن نتائجه في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات، وفي المقابل حصل الاشتراكيون على 122 مقعدًا، لكن هذه الأرقام لم تصل لعتبة الـ150 مقعدًا التي كانت تهدف للوصول إليها.

فيخو يعلن نيته في تشكيل الحكومة

وعقب إعلان النتائج، أعرب نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي، عن نيته محاولة تشكيل حكومة، على الرغم من عدم تحقيقه الأغلبية المطلقة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، المحتمل الحليف، وومن جهته، أكد سانشيز أنه نجح في كبح نجاح المعارضة اليمينية، مشددًا على هزيمة الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.

وحسب التقرير، أشارت التوقعات إلى أن الحزب الشعبي قد يتمكن من تشكيل حكومة عن طريق التحالف مع حزب"فوكس اليميني المتطرف، وكان لهذا السيناريو تأثير كبير إذا تحقق، حيث كان سيعيد اليمين المتطرف إلى الحكم في إسبانيا لأول مرة منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو قبل نحو نصف قرن في عام 1975.