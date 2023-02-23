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رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» يصل كييف في زيارة مفاجئة

كتب:

أ ش أ
10:52 ص | الخميس 23 فبراير 2023
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وصل رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز»، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال «سانشيز»، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اليوم: «أعود إلى كييف بعد عام من بدء الأزمة، وسنقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى عودة السلام إلى أوروبا».

وتأتي الرحلة التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يوم الاثنين الماضي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن تقديم نصف مليار دولار كمساعدة جديدة لأوكرانيا.

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بقلم أ ش أ