رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023.. بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 بكل المحافظات، من خلال موقع الوزارة، حتى يستطيع الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم والاطلاع على الدرجات والمجموع الكلي الخاص بكل منهم.

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

الإعلان عن رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 سبقه تحديد أسماء أوائل الطلاب، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بديوان الوزارة اليمنية، أشاد فيه وزير التعليم طارق سالم صالح بجهود أوائل الطلبة والطالبات وما بذلوه من جهد هذا العام.

كما اتصل الوزير هاتفيا بالأوائل، وهنأهم على الحصول على درجات المرتفعة، وأكد أن وزارته تحرص على إعلان النتائج علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

ويمكن زيارة رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، من خلال موقع الوزارة http://www.yemenexam.com/Home/Index، وعقب الدخول إلى الموقع يتم اختيار «النتائج»، ثم اختيار الشعبة المطلوبة، سواء كانت «علمي» أو «أدبي»، ويتبع ذلك كتابة الرقم الجلوس، ثم الضغط على كلمة «بحث»، فيتم التحويل إلى صفحة أخرى معنية بالاسم ورقم الجلوس.

ومن خلال موقع وزارة التعليم اليمنية والرابط المرفق، يمكن معرفة نتائج الثانوية العامة اليمنية 2023 برقم الجلوس والاسم لجميع الطلبة، ثم التوجه إلى المدرسة التي التحق بها الطالب أو الطالبة للحصول على باقي الأوراق المطلوبة بهدف التقدم لإحدى الجامعات.