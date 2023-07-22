خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس

بعد انتهاء اختبارات نهاية العام؛ يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في متابعة موعد وخطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة، ويحرص الطلاب في اليمن على معرفة النتيجة برقم الجلوس، إذ أعلنت وزارة التعليم اليمنية، عن موعد معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، لافتة إلى أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال الأيام المقبلة، وسيكون بإمكانهم استخراج النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، وفق المعلن من وزارة التعليم اليمنية والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة اليمنية

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، كانت وزارة التعليم اليمنية، أعلنت أن نتائج الطلاب سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، مؤكدة على أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقعها، وسيكون بإمكان الطلاب الاطلاع على النتيجة كما هو متعارف عليه.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

وبحسب المتعارف عليه، فإن وزارة التعليم اليمنية تتيح للطلاب استخراج نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمينة ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يتم الضغط على خدمات الوزارة.

- اختيار نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

- سيطلب من الطالب تحديد الشعبة التي ينتمي لها الطالب، واختيار العام الدارسي، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن النتيجة.

- الضغط على «أنا لست روبوت»، ثم المتابعة، لتظهر بعد ذلك نتيجة طالب الثانوية العامة اليمنية 2023.