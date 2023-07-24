نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: الأعمال الفنية الوطنية تعزز الهوية المصرية

أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن حماية المواطنين من الأفكار المتطرفة والهدامة التي تستهدف وحدة المجتمع المصري واستقراره تتطلب استراتيجية شاملة من الجهات المعنية بالدولة.

المجتمع المصري يميل بطبيعته إلى الأعمال الدرامية

وأوضح اللواء فؤاد علام في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب استخدام القوى الناعمة في المحافظة على الهوية الوطنية للمصريين، إذ يعد أمرا مهما، خاصة أن المجتمع المصري يميل بطبيعته إلى الأعمال الدرامية التي تحكي عن بطولات قام بها شخصيات وطنية من أجل حماية الوطن ومقدراته، وظهر ذلك في الآونة الأخيرة في التفاف الشعب حول مسلسلا «الاختيار» و«الكتيبة101» اللذان جرى عرضهما بالشاشات المصرية خلال الفترة الماضية حيث حظى المسلسلان بإعجاب شعبي كبير.

حماية الشباب من الانسياق وراء المعتقدات التفكيرية

وأشار إلى أن استخدام القوى الناعمة وإنتاج مسلسلات وأفلام وطنية تحكي مخطط الجماعة لهدم مصر في عام 2013، والذي كان يتضمن فصل سيناء عن مصر ومكائدهم لتقسيم البلاد وهدم الهوية الوطنية سيحمي أبنائنا الشباب من الانسياق خلف آرائهم ومعتقداتهم التفكيرية، مضيفا أن ثورة الثلاثين من يونيو عبرت بالوطن إلى بر الأمان وأنقذت البلاد من الانقسام.