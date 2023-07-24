ندوة تثقيفية بمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد للتوعية بحقوق المرأة العاملة

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، في تنظيم ندوة تثقيفية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، للتوعية بحقوق المرأة العاملة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، بحضور هيئة التدريس وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وحقوق العمال، التي كفلتها مواده وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.

خارطة طريق لتنفيذ برامج وأنشطة لتمكين المرأة

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه أن الندوة تضمنت العديد من الكلمات للحضور ومجموعة من المحاضرات، حيث شارك في الندوة الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في نهضة وتنمية المجتمعات فهي نصف المجتمع وتنجب وتربي النصف الآخر، وأن تمكينها والاهتمام بها هو بمثابة تقدم ونهضة للمجتمع ككل.

كما أكد مدير المديرية فى كلمته على أن مصر تعد من أوائل الدول التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لـ تمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها وهو ما تنفذه وزارة العمل المصرية، وتضع السياسات الملائمة لتفعيله، وهي بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة بمديرية العمل من توفير فرص العمل اللائقة والعمل على زيادة معدل تشغيل النساء وحماية ورعاية حقوقهن والعمل علي تأهيلهم وتدريبهم لدخول سوق العمل.

حقوق المرأة العاملة والحاضنة

وأضاف مدير المديرية، في تقريره، أنه الندوة حضرتها الدكتورة أماني أيوب، وكيلة المعهد العالي لشئون البيئة والمجتمع، وأشارت في كلمتها إلى أهمية توعية الطلاب بكافة الموضوعات الهامة من دليل الحقوق والواجبات في العمل وكذلك حقوق المرأة العاملة والحاضنة، وذلك لنشر الوعي بين الطلاب وتوعيتهم بالدستور والقوانين وأهداف التنمية المستدامة.

كما أفادت نجلاء إدوارد، مقررة المجلس القومي للمرأة، بأنها تدعم كافة أنشطة التوعية بحقوق وقضايا المرأة، التي تعزز تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحمايتها مع تغيير الثقافة السلبية ومناهضة التمييز ضدها.