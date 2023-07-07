السفيرة منى عمر: تمكين المرأة له تأثير إيجابي على مصر

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة نصف المجتمع، ولها تأثيرها في الرجل والطفل، ومن ثم تمكينها له تأثير إيجابي على مصر كلها.

دور المرأة في تحقيق السلام

أضافت «عمر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المرأة لها دور في عملية تحقيق السلام، ومصر منضمة لأول مرة لشبكة وسيطات السلام والشبكة العربية لوسيطات السلام، ولأول مرة يكون هناك سيدة مصرية منضمة لهذه الشبكة.

وأشارت إلى أن أهمية الانضمام لهذه الشبكة، يكمن في الاقتناع بأن المرأة يمكن أن يكون لها دور في تحقيق السلام، سواء خلال أو بعد النزاعات أو لتجنب وقوع النزاعات، وهذا موضوع مهم، لأن دور وسيطة السلام، يبدأ في المجتمع التي بها قبلها.

جهد كبير لمكافحة التحرش

أوضحت أن مصر لها دور كبير في منع التطرف، وهناك أكثر من قافلة انطلقت لكل مناحي مصر ومحافظاتها من الواعظات والراهبات المسيحيات، ليتوجهن لأبناء المجتمع بكل المعلومات الصحيحة للأديان وضرورة نبذ العنف.

وأكدت أن هناك جهداً كبيراً وضخماً للغاية حدث خلال الـ10 سنوات الماضية في مجالات متعددة منها مكافحة التحرش.