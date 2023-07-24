عاجل.. النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بني سويف المنهار

أجرت النيابة الإدارية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع العقار المنهار والكائن بقرية «الدوية» التابعة لمركز بني سويف، بناءً على تعليمات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكلّف المستشار سامر يحي، القائم بعمل مدير النيابة الإدارية في بني سويف القسم الأول، فريقًا من النيابة بالانتقال لموقع العقار، وبصحبتهم عدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بني سويف.

عقار بني سويف المُنهار

وتبين من المعاينة أنّ العقار عبارة عن منزل قديم مبني من الطوب اللَبِن ضمن الكتلة السكنية القديمة دون ترخيص، وقبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119/2008، وكان مسقوفًا بجذوع النخيل والأخشاب، ومكون من طابقين وغير مأهول حاليًا، وأنه فجر يوم أمس الأحد، انهار حائط الواجهة الخارجي وجزء من إحدى غرف المنزل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخلاء المنزل المجاور

كما تبين من المعاينة، أن الأجهزة المعنية قامت فور وقوع الحادث بإزالة الجزء المواجه للشارع وإخلاء المنزل المجاور له.

وتولت النيابة التحقيق، حيث قرر المستشار محمد كمال رجائي، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.