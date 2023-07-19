وكيل مجلس النواب يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب؛ لتهنئته بتوليه منصب رئيس لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات.

كما استقبل المستشار حافظ عباس، المستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار شريف حشيش، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد، وإهدائه الدرع التذكارية للهيئة الوطنية للانتخابات.

معلومات عن المستشار حافظ عباس

يشار إلى أن المستشار حافظ عباس، أدى يوم 9 يوليو اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار حافظ عباس، وتخرج في كلية الحقوق عام 1975من كلية الحقوق جامعة القاهرة، التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، إلى أن التحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.