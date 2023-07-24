لجنة النقل: إنجازات القطاع كانت تحتاج إلى 20 عاماً لولا توجيهات الرئيس

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، أن قطاع النقل والمواصلات ومنظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهى إنجازات كانت تستغرق 20 عاماً على الأقل لإنجازها.

وشدد «عابد»، فى حوار لـ«الوطن»، على أن الطرق والكبارى والنقل والمواصلات أحد أهم شرايين جذب وتسهيل الاستثمار، وأن نهضة الولايات المتحدة قامت على مد الطرق وربط أواصر الدولة، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الأخير شهد نشاطاً برلمانياً كبيراً على المستويين التشريعى والرقابى.

وإلى نص الحوار:

بداية كيف ترى الإنجازات فى قطاع النقل بمصر مع اهتمام القيادة السياسية بأهميته؟

- ما تم من إنجازات فى قطاع النقل والمواصلات والطرق والكبارى كان يحتاج إلى 20 عاماً، إلا أن الرئيس السيسى حريص على إنشاء البنية الأساسية والضرورية لجذب الاستثمارات، كما كان المواطن هو هدف التنمية لكافة المشروعات والخدمات لتوفير حياة كريمة، ومنذ أطلق الرئيس رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة بدأت عجلة التنمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذها بمشروعات قومية عملاقة فى كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر، ففى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وتتضمن «الطرق والكبارى والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائى والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهرى، خلال الفترة (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تم خلال السنوات التسع الماضية.

وما أهداف المشروع القومى للطرق؟

- يهدف تنفيذ المشروع القومى للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية، حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجارٍ العمل فى 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجارٍ العمل فى 2200 كم.

دعم قطاع النقل البحري بمشروعات تطوير الموانئ وجذب خطوط ملاحية جديدة

كيف أسهمت اللجنة البرلمانية فى تطوير قطاع النقل البحرى؟

- فيما يخص قطاع النقل البحرى فقد أسهمت اللجنة من خلال دورها التشريعى فى تطويره بدعم مشروعات تطوير الموانئ البحرية، وجذب خطوط ملاحية جديدة وإنشاء محطات للحاويات وأخرى متعددة الأغراض، هذا إلى جانب تحديث منظومة الإرشاد وضمان حقوق البحارة وغيرها من الأمور المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

وماذا عن الدور الرقابى للجنة؟

- قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء تفقدت خلالها بعض القطاعات الخطرة على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ، وتوصلت خلال زيارتها بالتنسيق مع قيادات من المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى والمرور وبعض المشايخ، إلى وضع حلول تضمن سلامة مواطنى القرى الواقعة على الطريق وتأمين وتيسير حركة سير السيارات على الطرق، لضمام استمراره فى الخدمة إلى جانب الطريق الجديد الذى تم إنشاؤه، وكذلك مشروعات تطوير الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ومشروعات النقل التى تسهم فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وقد أعدت اللجنة تقريراً بشأن تلك الزيارة ضمنته عدداً من التوصيات التى يمكن أن تسهم فى تسريع وتيرة تطوير المشروعات المتعلقة بالنقل داخل المحافظة

ما أبرز طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى؟

- بحثت اللجنة (153) طلب إحاطة للعديد من القضايا فى مختلف محافظات الجمهورية، وأوصت اللجنة بإزالة المعوقات التى اعترضت تنفيذ العديد من المشروعات المهمة، والتأكيد على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، وفى مجال التعاون المثمر والدعم البناء للمشروعات التنموية التى تقوم بها وزارة النقل فقد حرصت اللجنة على المشاركة فى افتتاح المشروعات الجديدة فى جميع القطاعات، وكان من أهمها محطة عدلى منصور العملاقة، والعديد من محاور النيل فى العديد من المحافظات على امتداد نهر النيل، وافتتاح خطوط جديدة لمترو أنفاق القاهرة وافتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما شاركت اللجنة فى استقبال الجرارات والعربات الجديدة التى تعاقدت عليها وزارة النقل، لتحديث وتطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية التى أصبحت الآن تجوب جميع محافظات الجمهورية.

العلاقة مع الجهات الدولية

حريصون على تحقيق هذه الدبلوماسية، وجمعنا لقاء مهم مع سفير اليابان لدى مصر «أوكا هيروشى»، والوفد المرافق له، وبحثنا أوجه التعاون فى مجال الطرق وقطاع النقل البحرى، وكذلك مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.