متحدث «الكهرباء» عن انقطاعات التيار: حل مشكلة تخفيف الأحمال قريبا

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى لحل مشكلة تخفيف الأحمال في القريب العاجل، واستقرار التغذية الكهربائية.

«حمزة»: البنية الأساسية في مصر للكهرباء قوية

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة قناة «CBC»، أنَّ البنية الأساسية والتحتية في الكهرباء قوية، ولا يوجد أي غبار على ذلك، وقادرون على تجاوز تلك الأزمة.

الانقطاعات الحالية لن تستمر

وشدد على أن البنية التحتية للكهرباء في مصر «قوية»، موضحاً «الكهرباء أساسية في حياتنا ولا غنى عنها، وبإذن الله تكون الفترة الحالية فترة طارئة وتعدي».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، «نحاول التماشي مع الواقع الحالي وتخفيف الآثار»، مشددًا على أهمية الترشيد من قبل المواطنين في عملية الاستخدام.

واستطرد، «أقصى مدة انقطاع للتيار تكون في غضون ساعة، وتكون في نفس التوقيت للانقطاع اليومي، وإن شاء الله فترة ومرحلة مؤقتة وتعدي».