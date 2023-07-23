خطوات شحن عداد الكهرباء بدون كارت.. بخاصية في الموبايل وفر المشوار

لم تترك التكنولوجيا شيئا إلا ووضعت لمستها عليه لتسهل على المواطنين جميع خدماتهم، وفي ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة في خدماتها المهمة والمقدمة للمواطنين، ومن أبرزها خدمة شحن عداد الكهرباء بدون كارت، لتوفر على المواطن النزول في حرارة الجو لشحن العداد.

خاصية شحن عداد الكهرباء بدون كارت

وتتيح وزارة الكهرباء خاصية شحن عداد الكهرباء بدون كارت، لمستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع، وتمكنهم من دفعها عن طريق الهاتف المحمول بدلاً من الذهاب إلى الشركة.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات شحن عداد الكهرباء بدون كارت، حسبما أوضحتها الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

خطوات شحن عداد الكهرباء بدون كارت

وجاء خطوات شحن عداد الكهرباء بدون كارت على النحو التالي:

- التأكد من أن كارت عداد الكهرباء يدعم خاصية NFC.

- التأكد من الهاتف المحمول الخاص به يعمل بخاصية NFC.

- إذا كان عداد الكهرباء من «جلوبال» يتم الدخول على تطبيق سهل.

- إذا كان العداد نوع آخر يتم تحميل تطبيق الكهرباء «خالص وفوري» من Google play أو App Store.

- يمرر المستخدم كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بالعداد.

- اختر شحن العداد، وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

- اضغط الدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.