مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح للوقاية من حرائق السيارات في الصيف

حذر اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق، من ركن السيارات لفترة طويلة في الشمس، موجهًا نصائحه للمواطنين بضرورة ركن السيارات في الجراج أو وضع شماسة على الزجاج الأمامي.

«عبد القادر»: غاز النتروجين أفضل في ملء إطارات السيارات

وقال «عبد القادر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «قناة CBC»، إن غاز النتروجين أفضل في ملء إطارات السيارات ويجب استبداله بدلا من الهواء العادي.

افتح النوافذ ومتشغلش التكييف مع بداية التحرك بالسيارة

وتابع مدير الحماية المدنية الأسبق، «افتح النوافذ ومتشغلش التكييف مع بداية حركتك بالسيارة، ويجب صيانة أجهزة التكييف بالمنازل دوريا أمر ضروري في فترات ارتفاع درجات الحرارة».

نصائح للمواطنين لتجنب وقوع حرائق

وقدم عبد القادر، عدة نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف تجنبًا لوقوع أي حرائق خلال فصل الصيف، وهي تجنب الاستخدام السيئ للأجهزة الكهربائية والمراوح والتكييفات لما قد ينتج عن وقوع حرائق، مشددًا على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة التكييفات، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدد طويلة.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.