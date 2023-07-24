توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

تحذير من ارتفاع نسب الرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أنها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة في طقس الـ72 ساعة مقبلة، ذكرت الأرصاد أن الشبورة المائية تنتشر في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، لتصل سرعتها من 40 إلى 50 كم/س، بينما ارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 27 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.