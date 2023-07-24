«الشباب» تواصل مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، وطرق التداول الآمن لها، وذلك باستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب كفر منقار بمحافظة القليوبية، ومركز شباب المحافظة بمحافظة الفيوم، ومركز شباب العبور بمحافظة بني سويف، والعديسات قبلي بمحافظة الأقصر، ومركز شباب حي السلام بمحافظه الإسماعيلية.

التطورات التكنولوجية وأثرها على حياه الإنسان

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية، وأثرها على حياه الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات، فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص

وتتضمن الدورات التدريبية؛ التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

جاء ذلك، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أنه سيتم تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.