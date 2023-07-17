«رواد تحيا مصر» تنظم ندوة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية في كفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تنفيذ مبادرة «رواد تحيا مصر»، والتي تهدف للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن، في مركز شباب مدينة الرياض بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ.

بناء قدرات الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يوجه ويحرص دائما على رعاية الشباب وتمكينهم في شتى المجالات.

المخلفات الإلكترونية والتخلص منها

وأضاف في بيان، أن الندوة تناولت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيرها على البيئة وتأثيرها على الفرد وكيفية التخلص الآمن منها، حيث قدمت فعاليات تلك الندوة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق المشروع بالمديرية، وأدار اللقاء مريم فرحات، من أعضاء فريق رواد تحيا مصر.