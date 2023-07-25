سفير كوريا الجنوبية يزور الجامعة التكنولوجية ومصنع سامسونج ببني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، سفير كوريا الجنوبية، كيم يونج هيون، رفقة وفد من السفارة، في مستهل زيارته للمحافظة، التي تتضمن تفقد الجامعة التكنولوجية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وزيارة مصنع شركة سامسونج العالمية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

محافظ بني سويف يرحب بالسفير الكوري

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الكوري، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، التي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة في ظل الفترة الحالية وما تشهده من تقدم وتطور ملحوظ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تربطهما علاقات نوعية في مختلف المجالات.

سفير كوريا: نتطلع لمزيد من التعاون

ومن جهته، أعرب السفير الكوري عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات في مقدمتها الاستثمار، منوهًا أن محافظة بني سويف بها حاليا مصنع شركة سامسونج العالمية، والجامعة التكنولوجية التي هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين.

وأكد السفير الكوري، حرص بلاده على مزيد من هذا التعاون الذي يعود على الشعبين بالإيجاب.