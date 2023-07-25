«الأزهر العالمي للفتوى» يحدد 5 أخلاقيات لضمان استقرار الحياة الزوجية

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددا من الأخلاقيات، التي تعد من أسباب استقرار الحياة الزوجية، والتي جاءت على النحو التالي:

أخلاقيات لاستقرار الأسرة

- أن يلتمس كل من الزوجين العذر لصاحبه.

- أن يعين كل طرف الآخر قدر استطاعته.

- أن يتغاضى كل طرف عما صغر من عيوب الآخر.

- أن يستشعر الطرفين مسؤليتهما تجاه الأسرة والأولاد.

- الابتعاد عن الشجار والصخب والتلاوم.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشوره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ -لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». [أخرجه مسلم].

دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة

يذكر أنّ دار الإفتاء المصرية، كانت أصدرت كتابا بعنون «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة» بالتعاون مع وزارة العدل، وقد غطَّى جميع الموضوعات التي تهم الأسرة المصرية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.