استخدام وسائل الإنارة الموفرة للكهرباء في مباني جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل بكامل طاقتها لدعم المشروعات القومية للدولة المصرية، وفقا لأولويات العمل بالمحافظة والمشروعات القومية والتي يأتي في مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات محافظة الغربية في مؤشر تنافسية تنمية المحافظات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

استخدام وسائل إنارة موفرة

وأوضح خلال كلمته في مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، وقيادات الجامعة، أن جامعة طنطا وضعت خطة من 3 مراحل لإحلال استخدام وسائل الإنارة الموفرة للكهرباء بالمباني والفراغات العمرانية بالجامعة، موجها بضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال شهر.

تعظيم استغلال الطاقة الشمسية

وأضاف أن الجامعة تدرس حاليا من خلال إمكانياتها البشرية والمادية تعظيم استغلال الطاقة الشمسية في التشغيل بشكل فعال وطرح الأفكار المتطورة والقابلة للتطبيق في مجالات المشروعات الخضراء الذكية.

كما وجه نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتواصل الدوري والمستمر مع المحافظة في تحديث قواعد البيانات وتلبية كافة احتياجاتهم في جميع الجوانب الخدمية والتنموية، مع تكليف المركز الإعلامي بالجامعة بإعداد نشرة دورية شهرية بما يتم من إنجازات وحصر للبيانات فيما يخص الخدمات المجتمعية.