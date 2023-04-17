محافظ القليوبية: استخدام الإنارة الموفرة في تطوير كوبري مدخل بنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة أعمال الرصف الجارية في الجهة من أول الطريق الزراعي وكوبري المصنع الحربي في اتجاه بنها بطول 800 متر، ضمن المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، ورافقه المحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومسؤولو الشركة المنفذة للأعمال.

وتأتي جولة محافظ القليوبية في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، للارتقاء بالمظهر الحضاري، والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة

استكمال أعمال الطبقة السطحية النهائية

وتابع محافظ القليوبية أعمال رش مادة الـ«RC» على كوبري المصنع الحربي ووضع الطبقة الرابطة ثم استكمال أعمال الطبقة السطحية النهائية، وذلك عند الانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل، موجهاً بتزويد أعمدة الإنارة على جسم الكوبري مع استبدال كشافات إنارة الأعمدة الحالية بأُخرى ليد موفرة للكهرباء، مُشدداً بضرورة إنهاء أعمال رصف الطبقة الرابطة قبل عيد الفطر المُبارك لتيسير الحركة المرورية للخروج والدخول من وإلى المدينة، إضافة إلى أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك على الرصيف الجانبي بكوبري المصنع الحربي.

تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة

ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العماله والعمل علي مدار الساعة لنهو المنطقة وإستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً، مجدداً التأكيد على الساده رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف علي مستوى المحافظة مع بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق مُعدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية وياتى ذلك فى اطار مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات وعلى مستوى جميع المراكز المُدن والأحياء.