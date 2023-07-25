وصول مي كساب وزوجها أوكا إلى مسجد المشير لاستقبال عزاء والدها (صور)

وصلت منذ قليل، الفنانة مي كساب، رفقة زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لاستقبال المعزيين في وفاة والدها.

وفاة والد مي كساب

وكانت مي كساب أعلنت وفاة والدها، بعد صراع كبير مع المرض، إذ كان محتجزاً داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، خلال الفترة الماضية.

وكانت مي كساب، طلبت من جمهورها الدعاء لوالدها، أثناء إجراء عملية جراحية قبل وفاته، وكتبت عبر «فيس بوك»: «أبويا هيعمل عملية دلوقتي.. ادعوا له من قلوبكم ربنا ينجيه».

وأعلنت مي كساب تعرض والدها لوعكة صحية، منذ فترة، وكتبت: «15 يوما في العناية المركزة كأنهم 15 سنة، ولسه حالته حرجة، يا رب ألطف بأبويا يا رب، ادعو له الدعاء بيغير القدر».