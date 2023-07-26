«التخطيط» تطلق البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بالتعاون مع «القومي للحوكمة»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي للوزارة- ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك؛ البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات لعدد من موظفي وزارة التخطيط وجهاتها التابعة.

البرنامج يتيح الفرصة للكوادر المتميزة

وخلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي؛ أوضح المهندس خالد مصطفى أنّ البرنامج يتيح الفرصة للكوادر المتميزة لمواكبة أحدث المعايير التنافسية في إدارة المشروعات على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يتم العمل من أجل أن تكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نموذجًا ناجحًا بشكل واقعي، وأن يتم العمل بها وفقًا لأعلى المعايير.

الإطلاع على أفضل المعايير ومواكبتها

كما أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، إلى أهمية الشراكات الهادفة من أجل إيجاد وضع إيجابي وفعال ومستدام لمنظومة العمل، لافتًا إلى أن برنامج إدارة المشروعات يعد نموذجًا عمليًا وتجسيدًا على أرض الواقع للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية، إذ تتيح تلك الشراكة الإطلاع على أفضل المعايير ومواكبتها، كما تتيح للجهات التنموية العمل على الاحتياجات الحقيقية والفعلية، مع إيجاد منهجية لتسهيل العمل في شكل مستدام.

البرنامج هام للعاملين بوزارة التخطيط والحكومة

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير النفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن برنامج إدارة المشروعات مهم للعاملين بوزارة التخطيط والعاملين في الحكومة ككل، خاصة في ظل التطور الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة وتحديث نظام العمل والحرص على الوصول إلى الكفاءة والفعالية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

بناء مهارات كوادر جديدة تفيد في خدمة المجتمع

وأثنت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بـUSAID، على التعاون مع وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة، موضحة أهمية التدريب لموظفي الجهاز الإداري للدولة طبقا لرؤية جديد للإصلاح الإداري، بما يسمح ببناء مهارات كوادر جديدة تفيد في خدمة المجتمع.

دورة أساسيات إدارة المشروعات

وأوضح المهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك، أن هناك فجوة بين الممارسات اليومية والعلم المتطور بشكل مستمر في مجال إدارة المشروعات، لافتًا إلى العمل مع الوزارة والمعهد وusaid من أجل توفير البرنامج التدريبي الذي يتضمن دورة أساسيات إدارة المشروعات ودورة إعداد الشهادة والتي يقدمهما نخبة من أكفأ المدربين المعتمدين.

اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات

وأكد الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، أهمية التدريب وما يتيحه من اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات، كما يمثل فرصة للتواصل والحوار والنقاش، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الخاص بإدارة المشروعات وما يوفره للعاملين المسئولين عن إدارة المشروعات الاستثمارية بالدولة.

التدريب سيدعم إدارة المشروعات والبرامج ككفاءة أساسية

وقالت حنان عبد الله، مدير إدارة المشروعات والبرامج بوزارة التخطيط إنه من المهم تطبيق المتدربين لكافة البرامج والمهارات والأدوات في البرنامج التدريبي بشكل مستمر وعملي داخل إداراتهم المختلفة حتى يكون المردود سريع ومؤثر، مشيرة إلى أن التدريب سيدعم إدارة المشروعات والبرامج ككفاءة أساسية في تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.