الجهاز الإداري للدولة يتحدث بـ«الرقمنة».. «الوطن» في جولة ميدانية بمقار مؤسسات حكومية بالعاصمة الجديدة

مرحلة جديدة فى أداء المهام المُكلف بها الموظف، لها قواعدها وآلياتها المختلفة عما تعّود عليه لمدة سنوات طويلة، هى مرحلة «العصر الرقمى»، التى تحقّقت بفضل جهود مُضنية حوّلت الصحراء إلى بيئة عامرة لمواطنين وموظفين معاً، حيث بُنيت مقرات مختلف الوزارات بالعاصمة الإدارية، ودخل موظفو هذه الوزارات فى مرحلة العصر الرقمى، بديلاً عن الورق الذى استخدموه لسنوات طويلة، انطلاقاً من تحقيق أهداف شتى، أولها سهولة توفير الخدمة للمواطنين، وسرعة الحصول عليها.

«الوطن» أجرت جولة ميدانية فى مقار عدد من المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقت خلالها بعدد من الموظفين، الذين لاحظوا فارقاً كبيراً فى طبيعة أداء مهامهم من مقرهم القديم عن المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وعبّروا عن سعادتهم بالاختلاف: «مكان أفضل وتجهيزات عالية تساعد على أداء الخدمات بسهولة».