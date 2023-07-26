كيف تسترجع الصور والفيديوهات المحذوفة من واتساب؟.. 3 طرق فعالة

يخطئ البعض أحيانًا بالقيام بحذف الصور والفيديوهات بعد إجراء المحادثات في واتساب، ويرغب بعد ذلك في استرجاعها، وقد يعتقد كثيرون أن الأمر أصبح مستحيلًا، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها استعادة تلك الوسائط بسهولة، توضحها «الوطن» عبر السطور التالية.

استرجاع النسخة الاحتياطية للدردشة

يقوم تطبيق واتساب تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية من الرسائل المرسلة عبر واتساب على حسابك في «Google Drive»، ومن خلال هذه الميزة يمكنك استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة مرة أخرى، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الانتقال إلى الإعدادات.

- ثم إلى الدردشات.

- قم بعد ذلك بالضغط على النسخ الاحتياطية من الدردشة.

وهناك تحقق من توقيت آخر عملية نسخ احتياطي تمت على التطبيق أسفل «Last Backup»، فإذا كان التوقيت قبل حذف الصور أو الفيديوهات من الدردشة، فهناك احتمال لاستعادتها مرة أخرى عن طريق إلغاء تثبيت الواتساب من الهاتف وإعادة تثبيته من جديد، وأثناء إعداد التطبيق قم بعمل استعادة للنسخة الاحتياطية الأخيرة ليتم إعادة الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

استعادة الوسائط المحذوفة باستخدام برامج

إذا لم تنجح طريقة استعادة النسخة الاحتياطية من واتساب في استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة، فهناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام برامج تمكنك من استعادتك جميع محادثاتك، ومن أبرز هذه البرامج:

- برنامج «RecoverGo WhatsApp Data Recovery»، وهو أحد البرامج القوية التي تمكنك من استعادة البيانات بسهولة من الواتساب، وهو نظامي الآيفون والأندرويد.

- استخدام برنامج «iMyFone ChatsBack»، وهو أيضًا واحد من أقوى برامج الريكفري التي يمكنك اعتمادها إذا كنت ترغب في استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من واتساب، ويمكنك من خلاله معاينة بيانات WhatsApp القابلة للاسترجاع قبل استعادتها فعليًا إلى التطبيق.

اسأل صديقك

أما عن الطريقة الأخيرة والتي ربما تكون أسهل الطرق في استرجاع محادثات واتساب المحذوفة، هي أن تسأل صديقك الذي أجريت معه المحادثة التي تريد استرجاعها، فغالبًا لا يزال صديقك ذلك لديه نسخة كاملة من الدردشة.