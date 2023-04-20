آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. موسكو تلجأ إلى مقاطع الفيديو لجذب جنود محترفين

شهدت أحداث روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة، إذ توجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، في عرض لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم مضاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

آخر تطورات روسيا وأوكرانيا

ومع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لجأ الجيش الروسي إلى مقاطع الفيديو لجذب المزيد من الجنود المحترفين للقتال ضد أوكرانيا، في أعقاب تقرير من المخابرات العسكرية البريطانية وأخرى إعلامية روسية تشير إلى أن موسكو تسعى لتجنيد ما يصل إلى 400 ألف جنديًا محترفًا على أساس تطوعي لتعزيز قواتها في أوكرانيا.

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، نشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية الرئيسية، وتدعو الرجال إلى توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية للحصول على راتب يبدأ من 204 ألف روبل شهريًا، ويظهر رجل يرتدي الزي العسكري في السوبر ماركت وهو يحمل مدفعًا رشاشًا ثقيلًا.

إعلان فيديو لجذب مواطنين وانضمامهم إلى الجنود الروسية

ثم يظهر بدلاً من ذلك في زي حارس أمن السوبر ماركت مع سؤال «هل هذا هو نوع المدافع الذي حلمت به؟»، وبعد ذلك في الفيديو، يظهر رجل يسير عبر الضباب مع جنود آخرين في ما يشبه ساحة المعركة، ثم يظهر كمدرب في صالة الألعاب الرياضية يساعد العميل على رفع الأوزان، قائلاً «هل هذا حقًا حيث تكمن قوتك ؟»، قبل أن يقتحم سائق سيارة أجرة يأخذ أجرة العميل الذي يتحول بعد ذلك إلى جندي في ساحة المعركة، ويختتم الإعلان قائلاً: «أنت رجل، كن واحدًا منا».