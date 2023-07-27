تاريخ الزيارات بين السيسي وبوتين.. يلتقيان سنويا منذ 2014

على هامش المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرج، بحسب ما صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ليدعم ذلك اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.

أهم الزيارات بين السيسي وبوتين

ويأتي لقاء السيسي وبوتين مع احتفال البلدين بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسي، موثقا تلك العلاقة الزيارات الثنائية بين الرئيسين على مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتعددت اللقاءات بين الرئيسين الروسي والمصري منذ 2014 حتى عام 2023، حيث التقى الرئيسان ما بين مرة أو مرتين؛ ليكون اللقاء الأول الذي جمع بين الرئيس الروسي والسيسي كان في 2014، تحديدا قبل الانتخابات الرئاسية، ولحقه اللقاء الثاني في نفس العام بعد انتخابات الرئاسة في أول زيارة خارجية للرئيس السيسي.

أما اللقاء الثالث فكان في القاهرة، حيث جمع الرئيس السيسي مع نظيره الروسي في شهر فبراير عام 2015 في زيارة رسمية لمصر، أعقبها زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 9 مايو 2015 لمشاركة روسيا في الاحتفال بالنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

زيارات جمعت الرئيسين

وجاء اللقاء الرابع في 26 أغسطس 2015 ليلتقي الرئيسان لأول مرة 3 مرات خلال عام واحد، حيث زار السيسي روسيا وعقد مباحثات مع نظيره الروسي في زيارة استغرقت 3 أيام.

والتقى السيسي وبوتين بعد ذلك في الصين في 5 سبتمبر 2016 على هامش قمة العشرين، ثم بعد ذلك في قمة بريكس في 4 سبتمبر 2017.

وزار الرئيس بوتين مصر يوم 11 ديسمبر 2017، ثم التقيا مرة أخرى في سوتشي يوم 16 أكتوبر 2018، وبعدها في الصين يوم 26 أبريل 2019.

وجاءت قمة «روسيا - إفريقيا» في عام 2019 أيضا ليعلن الرئيسان ترؤسهما للقمة سويا لأول مرة في تاريخ البلدين في 24 أكتوبر 2019.

وشهد عام 2020 اللقاء قبل الأخير بين بوتين والسيسي، حيث التقيا على هامش قمة حول الأزمة الليبية في ألمانيا؛ ليلتقيا حاليا في روسيا.