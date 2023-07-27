بوتين يحيط السيسي بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرج.

بوتين يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا

ورحَّب الرئيس الروسي بوتين بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم للرئيس في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة السمراء وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإن الرئيس بوتين أشار إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأحاط بوتين الرئيس السيسي بمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بشكل سلمي من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة، وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم، خاصة الدول النامية والأفريقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.