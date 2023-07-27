ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر

عقدت مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، أعلنت فيه نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنّ نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر، متاحة من خلال الرابط.

وفي نهاية المؤتمر، وجّه وكيل الأزهر الشريف، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مستقبل مشرق في حياتهم الجامعية، كما أعرب وكيل الأزهر عن خالص تقديره لأولياء أمور الطلاب، الذين ربوا أبناءهم على الاجتهاد وطلب العلم.

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

يذكر أنّ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي، بلغ 141509 طالبا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، وعدد البنين 56287، والفتيات 34484، وفي القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.