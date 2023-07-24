خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من بوابة الأزهر الشريف

ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر، والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية، بحسب ما علمته «الوطن» من مصادر مطلعة، إذ تجري الآن أعمال الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، واستخراج الناجح والراسب فيما بينهم، والتأكد من صحة أعمال التصحيح والدرجات قبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر

وقبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر، توضح «الوطن» خطوات الحصول عليها، وهي كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من بوابة الأزهر

- الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من بوابة الأزهر، يجب على الطالب الدخول إلى موقع بوابة الأزهر، من خلال الضغط هنــا.

- يقوم الطالب باختيار خدمات الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من بوابة الأزهر.

- ينتقل الطالب إلى أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد أن يتم تفعيلها عقب إعلان ظهور النتيجة على بوابة الأزهر.

- يدخل الطالب رقم الجلوس، ويضغط على عرض النتيجة وسيتم تحميلها على الفور.