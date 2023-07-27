بدء تلقي طلبات تراخيص المحلات بحي المنتزه في الإسكندرية.. المستندات المطلوبة

أعلن اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه في الإسكندرية، بدء تلقي طلبات تراخيص المحالات التجارية للتيسير على المواطنين وتفعيل قانون المحال التجارية وتوفيق أوضاع المحلات التي تدار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح «سحلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الراغب في التراخيص تقديم المستندات المطلوبة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المنتزه أول وفقا للنماذج المعدة لذلك للحصول على الترخيص لعدم تعرضهم لتحرير مخالفات أو قرارات غلق.

المستندات المطلوبة

وأوضح اللواء سحلول أن موظفي المركز التكنولوجي يقدمون كافة التسهيلات ويردون على استفسارات المواطنين فى هذا الشأن نظراً لعدم معرفة المواطنين بالإجراءات والمستندات المطلوبة منهم للحصول على الترخيص والعمل بشكل آمن وتوفيق أوضاع المحلات التي تعمل بشكل فعلي، ولم تحصل على التراخيص علما بأن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة المحال العامة كما أقرتها وزارة التنمية فى جميع المحافظات هي التالي:

صورة من بطاقه الرقم القومي بعد الاطّلاع على الأصل

-صورة من جواز السفر بعد الإطلاع علي الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبياً بالإضافة إلي تقديم صورة من الترخيص/الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

-صورة من رخصة البناء بعد الاطّلاع علي الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار .

-إفادة من إدارة التنظيم بنوقف المحل العام في حاله وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

-شهاد تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحه الضرائب مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء

-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطّلاع علي الأصل.

-أصل مستخرج رسمي من السجل التجاري وصورة منة.

-صوره من الشهادة الصحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات بعد الاطّلاع على الأصل

-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

-أصل مستخرج رسمي من السجل التجاري وصورة منه.

-صوره من الشهادة الصحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة

-بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات بعد الاطلاع علي الأصل.

- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقتين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص

-رسم توضيحي «كروكي»على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي /الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار«إن وجد»الواقع به المحل