حي المنتزة أول بالإسكندرية: تحصيل 39 ألف جنيه «غرامات» في حملات على الأسواق

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، أنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين، جرى شن حملة تموين مكبرة، وذلك بتواجد مديرى الإدارات المعنية، إشغال الطريق، الأزمات والكوارث، العلاقات العامة، الرقابة والرصد البيئي، وحدة الإزالة الفورية، رخص المحلات، الإيرادات، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية، الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، التموين، مباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية، الطب البيطري، الأمن الصناعي، القوى العاملة.

تحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية

وأوضح «سحلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة كانت بشوارع خالد بن الوليد بسيدي بشر، وزينة الترام، وصلاح الدين شعبان، ومحمد نبيل حمدي، وطريق الجيش.

وأسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ 39 ألف جنيه غرامات فورية، والتحفظ على عدد 87 حالة إشغال متنوعة.

كما جرى تحرير المحاضر الآتية:

- 4 محاضر بمعرفة الصحة

- 15 محضر بمعرفة التموين

- إنذارين بمعرفة الأمن الصناعي.

- 6 إنذارات بمعرفة القوى العاملة.

الحملات مستمرة

وأوضح رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، أن حملات الحي مستمرة لضبط الشارع السكندري، ولن يسمح بأى مخالفة، سواء إشغال طريق وتعطيل حركة المرور أو المارة، مؤكدا: «لن نتهاون في حقوق المواطنين في الحصول على مواد غذائية مطابقة للمواصفات، وتتم مراقبة الأسواق بشكل مستمر، للحد من رفع الأسعار، واستغلال أهالى الإسكندرية أو المصطافين».