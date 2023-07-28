إزالة سور آيل للسقوط في أحد شوارع المنتزه أول بالإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، بإزالة سور آيل للسقوط بالعقار 43 شارع خليل حمادة بمنطقة ميامي، وذلك كونه يشكل خطرا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وانتقل رئيس الحى والإدارات المعنية وتمت المعاينة على الطبيعة، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة بمعرفة وحدة الإزالة لحين إزالة السور، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، على مواجهة الأعمال المخالفة التي تتم دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين والتحرك فور ورد البلاغات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البلاغ، واستدعاء مالك العقار، وتحرر محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة.

رصد المخالفات

وأكد رئيس حي المنتزه أول لـ«الوطن»، أنه تم رصد مخالفات من عدة بلاغات حول أعمال مخالفة، وتوجه مديرو الإدارات المعنية، وعلى رأسها إدارة الأزمات والكوارث، ووحدة الإزالة الفورية، وبتواجد مهندس التنظيم، لمتابعة البلاغات والأعمال التي تم رصدها وهي:

- أعمال تركيب شاسيهات حديد بدون ترخيص ناصية شارع 56 مع شارع البكباشي العيسوي، والتعامل الفوري وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد 6 عامود حديد.

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إيقاف أعمال مخالفة

- إيقاف أعمال تكسير داخل محلات بالعقار الكائن 34 شارع خليل حمادة من شارع جمال عبد الناصر، وتم التحفظ على عدد 5 لوح بونط وعدد 1 ستارة و3 كوريك و1 ماكينة لحام و2 شباك سقالة.

لا تهاون مع المخالفين

وأوضح اللواء عبدالله سحلول أنه لا تهاون في أي مخالفات بناء أو غيرها بنطاق الحي، ويتم التعامل الفوري مع البلاغات أو ما ترصده إدارات الحي، ولن تسمح بأي مخالفة تهدد حياة المواطنين.