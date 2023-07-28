رئيس الكاميرون: روسيا تقدم دعما في مكافحة الإرهاب لدول أفريقية كثيرة

أكد بول بيا رئيس الكاميرون، على ضرورة التعاون بين روسيا والدول الأفريقية من اجل تقديم الحلول المناسبة لجميع الشعوب.

وأضاف «بيا»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا بها أكثر من مليار نسمة لكن تمثيلها على المستوى العالمي ليس في محله وليس على المستوى الكافي، معربا عن تمنيه الدعم الروسي في تصحيح هذا الوضع.

وتابع رئيس الكاميرون: «مشكلة التنمية في بلداننا حادة، والأزمة الحالية أدت إلى تدهور الأوضاع، ومثلما حدث في السابق نتمنى أن تجد فرص الفرص لدعم أفريقيا».

أوضح: «نود أن يكون هناك توجه لصندوق النقد الدولي أو مؤسسات دولية أخرى لتقديم الدعم لقارتنا في حلحلة أزماتها، وعلينا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية، وروسيا تقدم دعما لدول أفريقية كثيرة في مكافحة الإرهاب، وأفريقيا تواجه اليوم المشاكل عينها».

وواصل: «نتمنى أن نسير جنبا إلى جنب في طريق مشترك، وأعبر عن شكري لروسيا وقيادتها في دعم الدول الأفريقية لمعالجة القضايا الاقتصادية».