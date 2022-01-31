نائب رئيس اتحاد الكرة يطمئن المصريين: حمدي فتحي سيشارك أمام الكاميرون

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي بطولة أمم افريقيا كان نتيجة للمجهود الكبير من كل أفراد البعثة ودعم الزملاء في اتحاد الكرة بشكل يومي، واللاعبين كانوا على مستوى عال من الجدية والأداء والثقة والولاء للمنتخب.

وأوضح: «أطمئن جمهورنا إننا نقوم بواجبنا تمامًا، وحمدي فتحي هيلعب في المباراة المقبلة وشناوي وأحمد حجازي مش هيلحقوا، والجهاز الطبي على أعلى مستوى وبيقوم بدور كبير، والمنظومة كلها خلية نحل».

الثقة كبيرة جدًا ولا ننظر للظروف والصعوبات

وأضاف «الدرندلي» خلال لقاء على هامش تدريبات المنتخب الوطني في الكاميرون، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين: «كنا عارفين إن ماتش المغرب صعب بس الثقة كبيرة جدا، وكانوا حاسين قبلها بيوم إن الفوز هيكون من نصيبنا، والإصرار والعزيمة كانت أهم حاجة».

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: «إحنا مش بنبص للظروف ومرينا سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب قبل كده بظروف أصعب في أفريقيا، لكن بنرمي كل دة ورا ضهرنا ومش بنركز، لأن أي تفكير في العوائق هيشتت تركيزنا، واحنا تركيزنا كله في الماتش وإزاي نتخطى أي صعاب سواء داخل أو خارج الماتش».

تحسن أداء اللاعبين

ولفت إلى أن مباراة المنتخب مع نيجيريا أحبط الكثيرين من الجمهور المصري، لكن اللاعبين لم يتأثروا، وتحسن الأداء في المباراة التي تلتها وتحسن في المباراة التي تلتها، وهذا يرجع إلى الثقة الكبيرة، ولا ينبغي نسيان المدير الفني الذي يعد مستواه مرتفعا للغاية حيث استطاع أن يجعل بين اللاعبين تناغم «وأصبحوا فاهمين بعض وحافظين بعض ودي أهم حاجة ونأمل في ماتش الكاميرون يتواصل منحنى الصعود».

وأوضح أنهم عقدوا صباح اليوم ورشة عمل لكيفية تفادي الصعوبات حتى يوم الخميس موعد المباراة، مؤكدًا أن فندق الإقامة ليس 5 نجوم لكن به المتطلبات الأساسية والخصوصية، و«عدد الغرف في الفندق هي العدد اللي مكفيانا، مفيش غرف زيادة لأي فرد خارج البعثة».