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الرئيس السيسي: أشكر بوتين على حفاوة الترحيب في القمة الروسية الأفريقية

كتب:

شريف سليمان
12:10 م | الجمعة 28 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره البالغ لنظيره الروسي بوتين بسبب حفاوة الترحيب وكرم الضيافة.

وأضاف السيسي، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «يسعدني أن أشارك اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك في عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الأفريقية وروسيا».

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بقلم شريف سليمان