الخارجية الروسية: علاقاتنا مع مصر تاريخية ومشاركة الرئيس السيسي بالقمة خير دليل

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية مشيرة إلى أن البلدين تصديتا لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية وهناك تعاون فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

العلاقات بين روسيا ومصر لها طابع تاريخي وانتقلت للحاضر والمستقبل

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أن العلاقات بين روسيا ومصر لها طابع تاريخي مؤكدة أنهم انتقلوا بهذه العلاقات للحاضر والمستقبل وتتوافق مع مرور الزمن.

مشاركة الزعيم عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية هي خير دليل على ذلك

وشددت على أن العلاقات بين البلدين لديها إمكانيات هائلة للمضي للأمام معتبرة أن مشاركة الزعيم عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية هي خير دليل على ذلك.