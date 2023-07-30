نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. احصل عليها خلال ساعات

باقي من الزمن ساعات قليلة على إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، في مؤتمر صحفي يحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني على تنظيمه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي جعل طلاب الثانوية العامة يبحثون عن طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

وتهتم بوابة الوطن بتوفير نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب الراغبين في الحصول عليها فور إعلانها، تجنبا لتأخر الحصول عليها بسبب الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم، وتكون النتيجة متاحة على الموقع فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يتم به إعلان أسماء الأوائل، ونسب النجاح في الشعبتين الأدبي وعلمي رياضة وعلوم، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر بوابة «الوطن» التي تحرص على توفيرها للطلاب فور ظهورها، وجاءت خطواتها كالتالي:

- يقوم الطالب بفتح لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.

- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة به والتي تبدأ بالاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ويختار الطالب بعدها الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت أدبي أو علمي علوم أو رياضة.

- ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.