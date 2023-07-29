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مصر تستضيف مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدا

كتب:

نرمين عفيفي
03:43 م | السبت 29 يوليو 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تستضيف مصر، غدا، مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحثت مصر الفصائل الفلسطينية على المشاركة في اجتماع الأمناء العامين على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتبحث الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبل إنهاء الانقسام.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنَّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعقد في مصر لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطيني.

 

 

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