الرئيس الفلسطيني: القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولتنا.. و«جنين» أيقونة نضال

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن مدينة القدس المُحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مؤكدا في كلمة أمام حشد من المواطنين الفلسطينيين، خلال زيارته لمدينة ومخيم جنين، اليوم الأربعاء، لتفقد آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير، أن «مخيم جنين البطل هو أيقونة للنضال والصمود والتحدي».

وأشار إلى أنه جاء إلى المخيم ليتابع عمليات إعادة البناء، حتى تعود المخيم والمدينة أفضل مما كانا عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، موضحا «لم ولن ننسى مخيمات نابلس (جبل النار)، وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية».

الفلسطينيون صامدون في أرضهم

وأكد أبو مازن استمرار صمود الفلسطينيين في أرضهم، ورفض الرحيل منها، «إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»، مضيفا «جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه».

وشدد على أن «الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملا، ونبني دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع، ويعود إليه 14 مليون فلسطيني».