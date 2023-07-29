«الأعلى للجامعات» يكشف عن موعد اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بالكليات

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات»، والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1-8-2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه، على استئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة، التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة.