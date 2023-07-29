اعرف مجموعك... رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات، حيث تظهر نتيجة الثانوية العامة والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل بقسمي العملي والأدبي، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أنه يتم الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، فور اعتمادها رسميا إذ أن القائمة ستضم من 35 إلى 40 طالبا وطالبة، وترتيب قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، يعود إلى عدة أسباب، منها: مجموع درجات الطالب، ثم حضور جميع الامتحانات في المواد من داخل اللجان الامتحانية، وألا يكون سبق للطالب الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويبحث الملايين عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات، حتى يحصلون على النتيجة كاملة بالمجموع، حتى يتسنى لهم، تحديد وجهتهم التعليمية بعد المرحلة الثانوية، وبداية مرحلة البحث عن الكلية والمعهد المناسب للمجموع وفقاً لشعبة الثانوية العامة، التي اجتاز الامتحانات بها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات

وستعلن وزارة التربية والتعليم، رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات بشعبتيها العلمي والأدبي، بعد اعتماد الكشوف النهائية، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات

تقدم «الوطن»، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم ويمكن الاستعلام عنها من خلال التالي.

- الدخول على رابط النتيجة بصفحة التربية والتعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على كلمة عرض النتيجة.