عضو بـ«الشيوخ» يروي تفاصيل يوم نتيجة الثانوية العامة: مابيتنسيش مهما كبرنا

يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة من الأيام التي غالبا تظل راسخة في ذاكرة المرء بكل تفاصيلها، فهو عادة ما يكون يوما فارقا في حياة الطالب، ويروي الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، كواليس يوم ظهور نتيجته في الثانوية العامة، قائلا: «اليوم دا مابيتنسيش مهما كبرنا».

يوم نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور محمد صلاح البدري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، أقدم أحد الأقارب على إخباره بالنتيجة قبل موعد ظهورها الرسمي، كان حاصلا على 92%، موضحا: «كلنا في البيت فرحنا بالرقم وكل حاجة بس أنا كنت متوقع أجيب أكتر من كده بكتير لأني كنت طالب مجتهد أوي، فكنت حاسس إن في حاجة غلط».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه كان يطمح خلال فترة الثانوية العامة إلى الالتحاق بكلية الطب، وكان يبذل كل ما في استطاعته من أجل تحقيق هذا الهدف، موضحا: «مكنش عندي خطة بديلة لو مجبتش مجموع طب، ولحد النهارده بسأل نفسي هو أنا لو مكنتش جبت مجموع طب كنت هعمل إيه وبجد معرفش كنت ممكن أعمل إيه وقتها».

صلاح البدري: حسيت إن في حاجة غلط

وفي اليوم التالي، توجه البدري للاستماع لنتيجته، موضحا: «كانوا بيندهوا في المايك الاسم والمجموع، وكانت القايمة طويلة أوي، وأنا اسمي محمد يعني الموضوع هيطول، روحت ماشي ومكملتش استماع لنتيجة الثانوية العامة»، وفي صباح اليوم التالي، توجه للمدرسة من أجل استلام الشهادة.

وخلال طريقه للمدرسة، كان يتلقى أحر التهاني والمباركات من كل من قابله، وكان يستقبلها في حالة من التعجب: «حسيت إنهم بيباركوا لي بزيادة عن اللزوم وفي حاجة غلط، أنا آه جايب مجموع كبير بس مش للدرجة دي يعني ما خلاص»، وعندم وصل للمدرسة قابل المدير ليقول له «مش قولتلك هتطلع من الأوائل» وهي الجملة التي أصابته بالصدمة.

البدري: طلعت من الأوائل ومكنتش أعرف لمدة يومين

أوضح البدري، أن الدرجة التي عرفها في بداية الأمر لم تكن له، بل كان هناك خطأ، وأنه كان من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وشعر بسعادة كبيرة في هذه اللحظة، وقال: «لو كنت استنيت أسمع اسمي كنت عرفت إن قريبنا جابلي النتيجة غلط، أنا كنت من الأوائل ومش عارف».

وأكد أن لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وسوف يحدد من بعدها أي الطرق سوف يسلك في حياته، ونصح الطلاب بالتحلي بالهدوء والرضا وتقبل الأقدار.